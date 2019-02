Romero Deschamps suma otra denuncia

Cd. de México.

El líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, sumó otra denuncia en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de fraude.



Sergio Morales, trabajador de Pemex, disidente y líder del Frente Nacional Petrolero, acudió hoy al Ministerio Público de la Federación, en la Colonia Doctores, a presentar la acusación.

"Nunca ha habido transparencia en nuestro gremio, al menos en los últimos 30 años en los que he trabajado en Pemex, no ha habido transparencia en cuotas sindicales, en los bienes que tenemos y de los recursos que manejan en el sindicato", acusó.



"Delito de fraude nada más. No nos han dado cuánto tenemos en cuota sindical. Carlos Romero Deschamps y desde 'La Quina' no nos han dado ni siquiera cuentas de lo que hay en cada sección".

El inconforme, quien desconoce el monto de lo defraudado a los trabajadores sindicalizados, exigió a la FGR investigar el patrimonio de Romero Deschamps y las cuentas del sindicato para verificar si existen otros delitos que perseguir, como lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.