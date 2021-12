Romelu Lukaku: No estoy contento con la situación

"Estoy físicamente muy bien. Tras dos años en Italia, trabajando con preparadores y nutricionistas, estoy bien.

"Sin embargo, no estoy contento con la situación, eso es normal. Creo que el míster (Thomas Tuchel) eligió jugar con otro esquema, yo lo único que puedo hacer es no rendirme y seguir siendo profesional. No estoy contento con la situación, pero soy un trabajador y no voy a tirar la toalla", dijo el delantero a Sky Sports.

Lukaku, que se recupera de una lesión de tobillo y de Covid-19, llegó a los Blues luego de que estos pagaron 115 millones de euros al Inter de Milán, equipo al que pide disculpas por su forma de irse.

"Antes que nada, quiero pedirle perdón a los hinchas. La manera como me fui debió ser distinta. Tenía que hablar primero con ustedes, porque lo que han hecho por mí, por mi familia, por mi madre, por mi hijo, son cosas que se quedarán de por vida", declaró.