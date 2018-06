Rodman asistirá a cumbre entre Corea del Norte y EU

Singapur, Singapur.

Para la importante reunión entre los dirigentes de Estados Unidos y Corea del Norte habrá un invitado de lujo: el ex NBA, Dennis Rodman.



El ex de Spurs y Bulls será uno de los invitados para la cumbre que se realizará en Singapur que comenzará el próximo 11 de junio.



Rodman ha declarado anteriormente que es amigo del líder norcoreano, Kim Jong Un, quien a su vez es un amante del basquetbol.



Según reportó el New York Post, Rodman, quien incluso una vez le regaló a Kim Jong Un el libro del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendría algún tipo de papel en este evento.