Rockea desde porche trasero

El álbum número 32 de Elvis Costello suena como un grupo de rock and roll sudando en un pequeño escenario, retroalimentándose para producir un ruido alegre. Pero es todo espejismo.

Costello y su banda de tres integrantes, The Imposters, nunca estuvieron en la misma ciudad, mucho menos en el mismo cuarto, cuando hicieron "The Boy Named If", que salió a la luz el viernes. Estaban en cuarentena por el coronavirus, como el resto del mundo, y buscaban hacer algo productivo.