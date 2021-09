Rocío Banquells celebra su regreso simultáneo como actriz y cantante

"Y bueno también, aunque cantemos música vernácula, la verdad es que no somos cantantes rancheras, Manoella es baladista romántica y yo soy más rockera, canto pop, y aunque yo he hecho discos de música mexicana, no me considero una cantante de música vernácula como la señora Aida Cuevas, pero sí vamos a cantar canciones icónicas de nuestro país que nos llenan de mucho orgullo", adelanta.

También aprovechó para expresar su admiración por la estadounidense que escogió hacer su vida en México y también recordó a su propio padre que, desde el momento que llegó al país se enamoró de su riqueza cultural y alimenticia.

"Cuando mi padre llegó a este país, decía ´ay Dios mío tomar agua de frutas en cualquier estación del año solamente en este país, entonces imagínate y bueno Manoella es una mujer que decidió ser mexicana, porque se enamoró de este país desde que era una niña, según me contó, que cuando vivía en Nueva York quería ser una estrella en la música en español y el país que ella escogió para crecer como ser humano, como mujer y artista fue México", señala.

Por otro lado, también enfatizó lo afortunada y agradecida de seguir trabajando en lo que más le gusta, que es cantar y actuar, después de que la industria del entretenimiento sufrió debido a la pandemia.

"Es una bendición formar parte de este regreso, ese día si habrá función de la obra de teatro "Rosa de dos aromas" en donde también participa Sylvia Pasquel y terminando corriendo me voy al lugar del concierto para arreglarme y cantar, primero seré actriz y después cantante (risas), estoy en dos lugares que si fueron muy golpeados por esta pandemia. Los actores que tenemos el orgullo de representar al teatro mexicano, agradecemos que aún lo podemos hacer y también poder estar en un espacio que nos brinda una oportunidad de trabajo", indica.

La cita para disfrutar de su espectáculo, será este sábado 18 de septiembre a las 19:30 horas en La Maraka, un recinto que está ubicado en la alcaldía de Benito Juárez.