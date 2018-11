Robaron 39 km de cable en Guadalajara

Guadalajara, México.

En lo que va del año, han "desaparecido" 39 kilómetros del cable que alimenta al alumbrado público de Periférico, el Puente Matute Remus y el paso a desnivel de San Ignacio, entre otras vialidades a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP).



De acuerdo con información de la dependencia estatal, 7.4 kilómetros de cable se quitó directamente de los postes, mientras que 4.6 de los brazos para alimentación de luminarias; también han robado 36 transformadores.



Pese a los constantes robos, no se ha encontrado la manera de "blindar" los hurtos, sobre todo de cableado.



Pero si no es el cable, son las lámparas o, últimamente, la malla de metal, el hecho es que a la Unidad de Mantenimiento de Obras Metropolitanas le llueve sobre mojado.



El último "ataque" a la unidad, dependiente de la SIOP, se registró en Periférico Norte, cuando los ladrones tuvieron todo el tiempo para retirar la malla de acero que se encuentra en el muro central.



"Debido al robo de equipamiento urbano, en varios puntos de Periférico Norte ya no existe malla de acero", denunció la dependencia estatal.



Pese a que el Periférico es una de las vialidades donde hay vigilancia y cámaras, así como el hecho de que se necesitó de herramienta para retirar las placas de acero y el tamaño de éstas, no hay personas detenidas.



El daño no ha sido cuantificado y se espera poder hacer la sustitución de lo robado lo antes posible.