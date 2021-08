RÍO BRAVO: Sufren martirio sin energía eléctrica en colonia Mágica

La falta de energía eléctrica es debido a unos cables que fueron derribados por el paso de un camión, y aunque anduvo una camioneta de la CFE revisando no hicieron nada y se retiraron.

Nuevo Progreso, Tam .- Otra noche más sin energía eléctrica fue la que por cuarto día consecutivo les tocó pasar a vecinos del sector de la colonia Mágica , quienes bastante molestos denunciaron que además de que no se ha solucionado el problema toda la comida se les echó a perder.

Manuel, Ernesto y Mayra, residentes de ese sector, quienes tienen hijos, señalaron que no es justo lo que les está pasando puesto que pagan por el servicio que cobran puntualmente como para que no atiendan el llamado, ya que eso les generó entre otras cosas que la comida que tenían en los refrigeradores para la semana con el calor ya no sirve.