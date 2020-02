Rinden protesta candidatos a comisionados del ITAIT

Cd. Victoria, Tam.- El pasado miércoles rindieron protesta los candidatos a comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas seleccionados por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso local, esto, a pesar de que el Comité Directivo del Partido del Trabajo dio a conocer que acudiría ante los tribunales para impugnar esa resolución.

Los comisionados que tomaron protesta son: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla para un periodo de siete años, Rosalba Ivette Robinson Terán para cinco y Humberto Rangel Vallejo para tres, "me voy a apegar a los lineamientos que rigen al Instituto, yo voy a trabajar en base a ellos y no veo el porqué de las críticas", dijo la comisionada Dulce Adriana Rocha, "siempre he sido una persona de valores y siempre me he regido en eso en los lugares en los que yo he desempeñado mi trabajo y a eso me voy a apegar, a los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia".

La dirigencia estatal del PT acusó a la comisionada Rocha Sobrevilla de contar con una trayectoria partidista, cabe recordar que esta fue secretaria general del Partido Acción Nacional en Tamaulipas del 19 de febrero al 25 de marzo de 2018, posteriormente ocupó la Secretaría de Vinculación en ese Comité Directivo Estatal; sin embargo, esta aseguró que su militancia partidista no es un impedimento para ocupar la titularidad del ITAIT.