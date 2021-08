Rinden homenaje a víctimas de falsos positivos en Colombia

BOGOTÁ — "Acá en Colombia la muerte se volvió un paisaje, acá lo quieren justificar (diciendo) que eran delincuentes... si ellos no tienen voz, nosotros vamos a hablar por ellos", dijo a The Associated Press Beatriz Méndez, madre de Weimar Armando Castro Méndez, quien desapareció en junio de 2004 y luego fue encontrado sin vida y con ropa que solían usar los guerrilleros pero que no le pertenecía.

En febrero de este año la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal creado para juzgar los hechos del conflicto armado en Colombia, reveló que en el país hubo 6.402 "falsos positivos", el triple de las víctimas que se conocían hasta ese momento.