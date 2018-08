Rihanna le pide 100 millones a ministro holandés

Desde que el actor estadounidense Danny Kaye (1911-1987) inaugurara en 1949 la diplomacia de los famosos en nombre de UNICEF, el fenómeno ha evolucionado hasta llegar a las redes sociales. El (buen) uso de la imagen para apoyar causas humanitarias puede ejercerse también a golpe de tuit y Rihanna acaba de usar su cuenta personal para pedir 100 millones de dólares (87 millones de euros) para la educación en países pobres.

La cantante de Barbados embajadora de la organización Global Partnership for Education, centrada en la escolarización de menores, y el mensaje va dirigido a Mark Rutte, primer ministro holandés, y su titular de Ayuda al Desarrollo, Sigrid Kaag.

"Sé que Holanda deseaba mostrar su apoyo a la educación a escala global desde el pasado febrero, así que me encantaría lograrlo ahora. ¿Donarían 100 millones de dólares a Global Partnership for Education, durante el festival organizado por Global Citizen, el próximo 29 de septiembre? ¡Gracias!".Así reza el tuit, que supera ya los 15.000 Me gusta. La ministra holandesa Kaag le ha contestado también con un tuit. "Hola Rihanna. Lo que dices es música para nuestros oídos. Holanda apoya la educación, y lo hará público en Nueva York el mes que viene. Espero verte allí.





Echa un vistazo también a nuestra nueva política sobre la importancia de la educación". El festival en cuestión contribuye a recaudar fondos para GP for Education, fundada en 2002, y cuya presidenta del Consejo de Administración es Julia Gillard, exprimera ministra de Australia.

La petición de Rihanna —cantante, pero también actriz en Ocean's 8 y empresaria gracias a sus exitosas firmas de maquillaje y de lencería Fenty— no es coyuntural. En 2012 creó la Fundación Clara Lionel en recuerdo de sus abuelos, Clara y Lionel Braithwaite, que incluye programas oncológicos y educativos. Y ella misma ha hecho donativos a título personal, por ejemplo, 100.000 dólares al banco de alimentos abierto tras el huracán Sandy de 2012, en Haití.

Estrellas de cine como George Clooney han denunciado con su rostro y esfuerzo abusos como los perpetrados en Sudán del Sur. Angelina Jolie, por su parte, es enviada especial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. El cantante irlandés Bono, vocalista del grupo de rock U2, denuncia la pobreza en África y fue nominado al Premio Nobel de la Paz en 2005 y 2006. Pero tal vez la figura más emblemática de todos estos diplomáticos especiales sea Audrey Hepburn, la actriz ganadora de un Oscar por su papel de princesa en Vacaciones en Roma (1953). Colaboró con UNICEF entre 1988 y 1993 y llegó a decir que "había esperado" toda su vida "para poder hacer algo así".