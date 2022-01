Rifa Relámpago equipo luchístico por la crisis

Tras fracturarse los metatarsianos y quedar fuera de actividad durante cuatro meses, para poder tener ingresos económicos tuvo qué hacer rifas y subastas de sus productos y sus equipos con los que sale a luchar, pues tenía que sacar dinero para poder sobrellevar la etapa en donde no iba poder laborar.

"Rifé un equipo completo que fue con el que me coroné campeón intercontinental medio IWRG, ese para mí era un equipo súper importante nunca lo pensé en vender y lo quería tener en la vitrina.

"Con ese equipo me coroné y me costó mucho trabajo lograr ese campeonato, porque fueron semanas tras semanas de trabajo y fue una lucha muy complicada y me costó mucho, pero la necesidad me llevó a tenerlo que rifar y fue una cantidad que para él valor nostálgico terminó siendo muy poco", compartió el gladiador.

Pese a la pérdida, también hubo cosas que le dejaron un gran sabor de boca y eso fue el cariño y apoyo de sus seguidores y solidaridad que encontró en el gremio luchístico.

"También estoy muy bendecido por mucha gente, incluso mi profesor Skyde hizo una función a beneficio mío con todos sus elementos y mucha gente que se apuntó para luchar y pues con lo recaudado salí, me aliviané y eso me hace estar muy contento y muy agradecido con toda la gente que me apoyó", concluyó Relámpago quien reaparecerá en la Arena Naucalpan.