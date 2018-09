Richard Gere feliz con la espera de su hijo

La empresaria española Alejandra Silva, y su esposo, el actor estadounidense, Richard Gere, han confirmado que esperan un hijo con una imagen única: la bendición de la criatura por parte del Dalai Lama. Gere es budista, conoce al líder espiritual tibetano desde hace tres décadas, y ha aprovechado que visitaba Holanda para comunicarle la noticia. "Un momento muy especial para nosotros hace unos minutos... Muy feliz recibiendo bendiciones para nuestro preciado tesoro por llegar... no lo podía mencionar sin antes habérselo dicho a Su Santidad Dalai Lama", ha escrito Silva, de 35 años, en su cuenta de Instagram, donde incluye una foto de la celebración.

Los tres se encontraron en el teatro Ahoy, de Róterdam, durante una charla entre Gere y el Dalai Lama seguida por el público en una sala abarrotada. La confirmación del embarazo se produce una vez superado el primer trimestre, y muestra lo importante que es para ambos la influencia espiritual del budismo. El actor, de 69 años, preside además la Campaña Internacional por Tíbet, una ONG que promueve la cultura y libertades democráticas de los tibetanos. Ha viajado asimismo con frecuencia junto al Dala Lama, y ha señalado que su defensa de esta causa le ha privado de ciertos contratos. "Hay películas en las que no puedo estar porque China diría ´con él no´", indicó, en 2017, al semanario The Hollywood Reporter. Se refería sobre todo a películas de gran presupuesto. Aunque títulos como Pretty Woman y Oficial y Caballero, siguen figurando entre los más conocidos de su carrera, no ha parado de trabajar desde su debut, en los años setenta. Su proyecto más reciente es una serie británica de televisión, donde interpreta a un poderoso empresario con problemas familiares.

El artista y Alejandra Silva contrajeron matrimonio el pasado mayo, y él dijo sentirse "el hombre más feliz del Universo". Su esposa no se quedó atrás, y aseguró que "me encontraba un poco perdida, sin luz, y encontrarle dio sentido a mi vida". "Fue como si alguien me tendiera a mano señalando el camino verdadero". Este será su primer hijo en común. Gere estuvo casado antes con la modelo Cindy Crawford, y después con la actriz Carrie Lowell. Con ella tuvo a su hijo, Homer Jigme, un nombre budista este último. Para Alejandra Silva es su segundo matrimonio. Nacida en A Coruña y licenciada en Publicidad y Marketing, se dedica ahora a colaborar con organizaciones humanitarias. Entre 2012 y 2015, estuvo casada con Govind Friedland, ingeniero de minas, con el que tuvo a su primer hijo, Albert.