Ricardo Peláez descarta negociar con Almeyda

Además, el director deportivo del Rebaño declaró que no buscarán a Matías Almeyda, debido a que tiene un compromiso vigente con el San Jose Earthquakes de la MLS.

"Por respeto a nuestro DT Vucetich no iniciamos entrevistas. Tenemos opciones, vamos a encontrar la mejor opción. Almeyda quiere mucho la afición de Chivas, pero él mismo lo dijo, tiene un compromiso y no podemos entrar en comunicación. Hay cuatro o cinco opciones interesantes".

¿POR QUÉ EL ADIÓS A VUCETICH?

"No nos guiamos por abucheos. No encontramos la evolución futbolística. Costó mucho trabajo. Siento que el entorno cada vez estaba más turbio, pero había que darle el apoyo a alguien como Vucetich. Estábamos aotorados y por eso el cambio".

SOBRE MICHEL LEAÑO

"Es un interinato. Vendrán algunas entrevistas con opciones. Leaño es DT, hay muchos jóvenes con el equipo. Hubo siete debuts, Marcelo los conoce muy bien. Es una decisión lógica. Pero es un interinato".

¿CUÁLES SON LOS CANDIDATOS?

"Si existe un plan B, que requiere tiempo. He leído mucho de que me entrevisté con varios técnicos, y que me arreglé económicamente y es mentira. Hemos respetado la jerarquía y trayectoria de Vucetich. No puedo entrevistar técnicos si tengo uno en el equipo. Plan B sí tenemos, vamos a iniciar con este sin descuidar nuestro objetivo. Hay candidatos y lo vamos a revisar con el comité deportivo".