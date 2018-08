Ricardo Anaya reaparece en Consejo del PAN

Cd. de México.

El queretano bajó de su vehículo afuera de la sede del PAN, caminó hacia la puerta y fue arropado por la senadora Marcela Torres. "Anaya, Anaya", gritó la legisladora mientras abrazaba a su paisano.



"Vamos a reflexionar para reconocer errores y, por supuesto, aprender de ellos", adelantó Anaya minutos antes de que arrancaran los trabajos del Consejo Nacional, convocado para elegir la comisión que organizará la elección interna, prevista para fines de octubre.



La agenda del día comprende, además, la revisión de los resultados electorales.



"No debe haber una noche de cuchillos largos pero Anaya y Damián Zepeda (dirigente nacional) tienen responsabilidad", afirmó el ex dirigente Gustavo Madero.



"La derrota tiene causas multifactoriales", sostuvo Zepeda.



Señalado como probable candidato a la dirigencia, el ex Gobernador Rafael Moreno Valle dijo en entrevista que propondrá que el INE organice la elección interna para que haya "certidumbre ".



A la sesión han llegado el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y el electo de Guanajuato, Diego Sinhué, así como el diputado y aspirante a la dirigencia Marko Cortés.



También la Gobernadora electa por Puebla, Martha Érika Alonso, esposa de Rafael Moreno Valle.



La sesión ordinaria del Consejo Nacional se realizará hoy y mañana en el Auditorio Manuel Gómez Morin, sede nacional del PAN, en la Delegación Benito Juárez.



El 6 de agosto pasado, 35 días después de la elección del 1 de julio, Anaya reapareció al lado del presidente nacional del PAN, Damián Zepeda.