Rezago en el pago de las jubilaciones

Todos coinciden en la necesidad de un mejor servicio médico, la cuestión de las nivelaciones salariales, las prestaciones que no se han podido completar que ya tienen un rezago de más de tres, cuatro años en la cuestión de pago de pensiones . Jorge A. López Ruiz, candidato a la dirigencia sindical del Ayuntamiento por la Planilla Rosa

Cd. Victoria, Tam.- Desde hace cuatro años que el Municipio de Victoria retrasa el proceso de jubilación de sus empleados, así como la entrega de nuevas plazas, e incumple en el pago de pensiones denunció el candidato a dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, Jorge Alberto López Ruiz.

“Realmente el proceso de obtener esos beneficios… no es que se hayan perdido si no que no se han obtenido, ahí están los beneficios dentro de nuestro contrato colectivo pero el hecho es que no se lograron obtener en esta última administración”, el candidato de la Planilla Rosa señaló que será el sábado 30 cuando mil 400 trabajadores sindicalizados elegirán a la nueva dirigencia para los próximos tres años, “nuestra búsqueda son acciones, queremos estar ahí hasta que nos entiendan qué es lo que necesitamos, queremos ser objetivos y entender también la situación municipal, lo que se está viviendo”.

Actualmente la Secretaría General del Sindicato del Ayuntamiento se encuentra encabezada por José de la Luz Rodríguez Martínez quien ha manifestado que será entre los meses de noviembre y diciembre cuando será firmado el Contrato Colectivo de trabajo para el próximo año, esto a pesar de que tradicionalmente el convenio era firmado a más tardar el 18 de septiembre lo cual indica que no ha habido un acuerdo con el Municipio, sobre todo en aumento salarial y nivelaciones.