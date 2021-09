Reynosense nominado al Premio Ariel

DOS AÑOS DE TRABAJO

Al cuestionar desde cuando se interesó por la animación dijo: "Llevo casi dos años realizando lo más reciente, pero animando llevo desde los once años"

En cuanto al mensaje del corto, explicó: "Uno de los mensajes en el corto, es que el peluche desea estar en el espacio flotando, viendo el paisaje sin embargo regresa a tierra y encuentra una nueva meta la cual es alegrar la vida de un niño, entonces yo me siento como protagonista de ese tipo, al principio yo quería hacer una intro de minecraft y quería ser gamer, soy malo platicando, pero al paso del tiempo uno va encontrando nuevas metas y no dudo que en un futuro cambie o mejore".

Entre los nuevos proyectos de Sebastián esta algo que se esta gestando aun con Cartoon Network, empresa que lo seleccionó para realizar una presentación de series de una idea, con la posibilidad de que ellos produzcan su trabajo, sin duda este talento reynosense, entra al mundo de la animación por la puerta grande.

El trabajo es arduo pero ya esta viendo los resultados y son favorables.

PERSISTIR ES LA CLAVE

Sin lugar a dudas muchos jóvenes quisieran estar en el lugar de Sebastián que con mucho talento, disciplina y por que no un poco de suerte ha logrado, llegar hasta Los Premios Ariel, pero al preguntar, si es difícil indicó: "Si vale la pena luchar y además del trabajo duro, se debe de sumar bastante, además de la ecuación de la suerte, pues porque más que nada uno debe seguir persistiendo, tocando puertas una y otra vez; porque a veces no siempre sucede en ese momento ya que a veces se te cierra la puerta, pero no es para siempre, hay que volverlo a intentar".

Pero el camino no ha sido fácil nos contó que Con un peluche espacial en los primeros festivales a los que aplicó no fue seleccionado por la razón de la capacidad de su computadora y mencionó: " Si mal no recuerdo entre los que competimos en la misma categoría, hay una chica que acaba de egresar, sin embargo, con los demás competidores son de más trayectoria y tienen muy buenos equipos de trabajo, que es lo que me limita".

Actualmente este debutante director de animación, esta estudiando ingeniería en computación, va en el tercer semestre, pues le gusta mucho programar, trata de no descuido en ambas cosas, mantenerse al corriente y descansar de vez en cuando, pues quiere lugar sus sueños.

Sobre el apoyo que ha recibido este joven reynosense, aseveró: "Para lo que es este corto si nos apoyaron en el préstamo del Parque Cultural, ahí pudimos grabar voces, con los nuevos proyectos ha estado más difícil, como por ejemplo con un corto de hace dos años que se llama Xigarro, el cual trata de dos chicas que son pareja y tratan el tema de la adicción del tabaquismo no contamos con apoyo ninguno, pero este año seguiremos insistiendo".

Sebastián dejo claro que a quienes más admira son a sus amigos como Hugo Montelongo y Robin Morales sus mentores así como a muchos más quienes han sido parte importante también en su naciente carrera.

Respeto a sus metas, explicó: "Mi meta es buscar sustentabilidad a lo que es mi pasión, en especial por el hecho que los proyectos han salido pasionales y quisiera buscar que al final si pueda mantener una vida trabajando de esto"

Para este joven la sola nominación ya es un gran premio.

DISPUESTO A AYUDAR

Este joven comparte su pasión con sus padres y tres hermanos de los cuales el es el mayor, y considera que a pesar de estar muy enfocado en su trabajo y estudios hay tiempo para todo amigos, diversión y novia.

Y para finalizar Sebastián expresó: "Quisiera invitar a los jóvenes a que se acerquen si tienen alguna duda o necesitan apoyo se pueden contactar a la página de Facebook donde se les contesta y se les apoyara con brazos abiertos e igual invitar a las organizaciones con estos nuevos proyectos que vienen que les den apoyo y también que todos los jóvenes sigan trabajando y tengan tenacidad".

EXPERIENCIA

Desde 2013 - Seb8tian Pseudónimo para animaciones en Internet.

Desde 2020 - JAM Jóvenes Animadores de México

Fundador y líder del colectivo.

Desde 2019 - Colectivo de Cine de Reynosa

Colaborador y director de cortometrajes.

Desde 2019 - Jesús J. Foto y Diseños

Cómo fotógrafo digital y director de cortos live action.

FORMACIÓN (CURSOS)

Jun 2021

Diplomado de Emprendimiento - TrepCamp

Ene 2021

Taller de desarrollo de proyectos de cortometraje por Juan Carlos Ayvar (Baja Film Comission).

Jul 2020

Curso de verano sobre Propiedad Intelectual e Industrias Creativas (OMPI-ITESM-IMPI)

Nov 2019 y Jul 2020

Desarrollo de Guión Cinematográfico I y II impartido por Roberto Collado (ITCA).

May 2020

Taller en Línea Carpeta de Producción por Anais Vignal (IMCINE).

Mar y Abr 2020

Dirección Cinematográfica I y II (Creahana).

CORTOMETRAJES QUE HE COLABORADO

Rocío (TBA) Composición (After Effects).

Bon (2021) Animador 3D (Maya) y productor asociado.

Glowing (2020) Distribuidor en festivales de cine.

CORTOMETRAJES DE AUTORÍA PROPIA

Un Peluche Espacial (2020) 8" YouTube

Director, Productor, Guión y Animación.

Competencia al Mejor Corto Animado - Ariel 2021

Primer lugar en Debut (14-17 años) 2020 - Florida Animation Festival

Ganador Mejor Corto Animado 2020 - FICCMA

Mejor Cortometraje Nacional Juvenil de Animación 2020 - JUNA KINO

Ganador Certamen de Videos Artísticos 2020 - IRCA

Otros cortos animados g Recuerdos Dibujados (2019) y El Chocolate (2015)

Xigarro (Guión) 7" (TBA)

Selección Oficial 2020 - Vic Film

Selección Mentoría 2020 - Festival de Cine Tamatán

Cortos live-action - Espinas (2020) 3" y No Seleccionada (TBA debut) 13"

RECONOCIMIENTOS

Nominado al Ariel 2021 en corto animado con Un Peluche Espacial. Premios y selecciones en festivales de cine nacionales e internacionales.

Conferencista en Festival Jóvenes Tamaulipas 2020 en "Influencia Animada" e INCMty 2020 en "Estilización IA en la animación"

Premio al Talento que Inspira 2021 en Vibrart y el Premio Fray Francisco de Olmos 2020 (FAO Premios Juventud Estatal).

Ganador concurso fotográfico "Derechos Humanos en la Vida Cotidiana 2019" por Secretaria de Bienestar Social de Tamaulipas.

SUS REDES

https://www.youtube.com/user/seb8tian

https://www.facebook.com/seb8tian

https://twitter.com/seb8tian

https://medium.com/@seb8tian

https://instagram.com/seb8tian

¿DÓNDE VER EL CORTO?

https://www.filminlatino.mx/corto/un-peluche-espacial

https://www.youtube.com/watch?v=CaSDwdNok_I

El 25 de septiembre se da el nombre del ganador.