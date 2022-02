Revisará diputado local expropiación en La Pesca

Cd. Victoria, Tam.- El diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez de Movimiento Ciudadano pidió que se revisen los expedientes del proceso de expropiación de las más de 42 hectáreas ubicadas en el poblado La Pesca del municipio de Soto la Marina, luego de que habitantes de esa localidad denunciaron irregularidades en el proceso de enajenación de dichos predios.

"Ese es un tema que tenemos que darle una estudiada bien, yo sé que el gobernador del Estado está tratando de beneficiar a un grupo de gentes, no es una postura abierta, pero me falta meterme más en el tema", dijo el también presidente de la Comisión de Turismo del Congreso local, "no quiero tocar todavía el tema porque no estoy bien enterado con lo que está pasando en la playa de la Pesca, y en playa Miramar y en playa Bagdad...".