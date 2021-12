Revelan primer tráiler

El primer tráiler de How I Met Your Father está aquí, y revela un gran alejamiento de su predecesor, How I Met Your Mother.

Antes de su lanzamiento en enero, el spin-off dio el primer vistazo a Sophie, interpretada por Hilary Duff, y su grupo de amigos, mientras recuerda cómo navegar por el mundo de las citas en línea y, por supuesto, cómo conoció al padre de su futuro hijo.