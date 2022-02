Revela Tina Turner la época más oscura de su vida

Este año, la intérprete de "Proud Mary" y "I Can't Stand the Rain" abre de nuevo su corazón en "Happiness Becomes You: A Guide to Changing Your Life for Good", en cuyas páginas relata el duro trayecto que atravesó hasta convertirse en la mujer que es hoy.

"La lista es larga: una infancia infeliz, el abandono, un matrimonio violento, una carrera estancada, la ruina económica, la muerte prematura de miembros de mi familia y múltiples enfermedades", enumera Turner, de 82 años, en la introducción del libro retomada por el diario español El País.