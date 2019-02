Revela juicio del "Chapo" Guzmán su imperio

NOTICIAS RELACIONADAS Defensa de "El Chapo" asegura que apelará sentencia

Nueva York, Estados Unidos.

El juicio de Joaquín Guzmán Loera y su condena por cargos de narcotráfico pusieron fin a la carrera de décadas de "El Chapo", reveló con notable detalle el funcionamiento interno del imperio criminal que construyó, uno que competía a gobiernos y empresas multinacionales en su poder y sofisticación.

El diario The Wall Street Journal destacó que el juicio dejó al descubierto los secretos de la estructura organizativa del Cártel de Sinaloa, incluida la forma en que la cocaína y la marihuana retumbaban a través de la frontera de Estados Unidos en los muros de los trenes de carga, la forma en que los expertos técnicos de la empresa construían redes de comunicaciones encriptadas y la forma en que el cartel movía el dinero utilizando tarjetas de débito, maletas de dinero en efectivo y aviones privados. Incluso construyó sus propios espolones ferroviarios para descargar los envíos.



A veces, los subordinados de Guzmán que testificaron sonaban como si estuvieran describiendo la vida corporativa. Los ex gerentes de operaciones detallaron la infraestructura, los libros de contabilidad, los problemas de la cadena de suministro y la necesidad de "proteger el capital de los inversionistas". Guzmán a menudo se refería al cartel como "la empresa" o "la compañía".



Estados Unidos ha llamado al Cartel de Sinaloa como la organización de narcotráfico más grande del mundo, mencionó la publicación.



Los miembros del cartel tramaron un plan para contrabandear cocaína a través de la frontera de Tijuana a Los Ángeles en grandes camiones dentro de latas de jalapeño.



Las latas se empacaron en almacenes mexicanos con etiquetas que imitaban a las de una empresa real. Los trabajadores los embalaron con una grava especial que imitaría el sonido y el peso del agua si fueran sacudidos por los inspectores.



A Guzmán también se le ocurrió una forma de mover las drogas en tren. Al final de cada vagón del tren, los trabajadores de Guzmán soldaban paredes de metal donde se ocultaban bolsas de cocaína y marihuana selladas al vacío. Las bolsas estaban manchadas de grasa para alejar a los perros que olfateaban drogas, y los trabajadores vertieron 2 pulgadas de aceite en el fondo del vagón del tren para disuadir a los inspectores de Estados Unidos de que entraran.



El cártel alquiló almacenes y vagones de tren utilizando compañías de fachada que parecían negocios legítimos que importaban aceite de cocina. Los trabajadores instalaron espolones de tren dentro de almacenes en ciudades como Chicago y Nueva York, donde podían estacionar los trenes y desarmar las drogas de las paredes metálicas sin despertar sospechas de las autoridades. Los trenes regresaron a México llevando carga legítima.



Guzmán dio la bienvenida a los socios internacionales. El cartel trabajó con la mafia italiana para vender cocaína en Canadá, dijo un testigo. Los dominicanos ayudaron a distribuir la heroína y la cocaína del cartel en la ciudad de Nueva York. Los tenientes del cartel dijeron que obtuvieron metanfetamina de China y heroína de Tailandia.



El lavado de los millones de dólares en ingresos por drogas, típicamente en billetes de baja denominación, fue un desafío aparte, indicó el diario.



Guzmán compró aviones privados para recoger el efectivo en la frontera y volarlo de regreso a la Ciudad de México, donde se depositarían las maletas para depositar en los bancos, según el testimonio de su ex gerente de dinero, Miguel Ángel Martínez.



El WSJ destacó que para trasladar dinero de Nueva York a Colombia y Ecuador para comprar más cocaína, el cártel utilizó tarjetas de débito que podían cargarse hasta con 9 mil 900 dólares por tarjeta. A diferencia del dinero en efectivo, que está hecho de ropa que puede absorber los residuos de drogas y atraer a los perros detectores de drogas, las tarjetas de débito se pueden limpiar fácilmente. Después de que las tarjetas llegaron a América del Sur, el cartel contrató trabajadores para retirar el dinero de los cajeros automáticos.