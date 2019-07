Revela De Jong dificultades en fichaje

Barcelona, España.

Frenkie de Jong llegó a descartar su fichaje por el Barcelona, pero la intervención directa del presidente Josep María Bartomeu en las negociaciones posibilitó su contratación, reveló el futbolista a Voetbal International.

"El Barcelona siempre se interesó por mí y en realidad siempre fue mi preferencia. Pero las conversaciones se pusieron difíciles y tuve cada vez más la sensación de que en realidad no era el momento de irme a ese club", explicó De Jong a la revista holandesa.



"Al final, quedaron el (Manchester) City y el París Saint-Germain y dejé de tener en cuenta al Barcelona. Hasta que llamaron a mi agente y, de repente, se pusieron muy serios".



Su agente, Ali Dursun, explicó que para aquel entonces ambos "acababan de descartar al Barcelona" e, incluso, le recomendó al jugador "que dejase de responder a las llamadas telefónicas que recibía de España", pero "resultó que el propio presidente (Bartomeu) quería venir".



Una delegación del club blaugrana les pidió mantener una reunión.



"Dijimos vale, tenemos tres cuartos de hora, vamos a escucharles. Después de 45 minutos terminamos, pero cuando ellos se fueron Frenkie y yo nos miramos y supimos que estaba hecho", indicó Dursun.



El jugador aseguró que la motivación económica no fue fundamental.



"El Barcelona vino con lo que yo quería. Y no, no tenía nada que ver con el dinero. Cuando hablo, hablo de futbol, es lo que he hecho con todos los clubes interesados por mí.



"El Barcelona tenía un plan conmigo, me indicaron cómo veían mi futuro y expresaron sus expectativas de que podría convertirme en un jugador importante aquí. Para mí, eso era lo importante", explicó De Jong.