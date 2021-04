Revela amenazas de conductores

Ciudad de México.- Noelia reveló que fue silenciada por los conductores de El Gordo y la Flaca, Raúl de Molina y Lili Estefan, después de haber denunciado abuso sexual de su padrastro, Topy Mamery.

Fue en una entrevista para el programa Chisme No Like que la cantante reconoció que después de denunciar que su también ex mánager la violó dos veces hace 16 años, tuvo que soportar el rechazo y hasta la burla por parte de algunos medios de comunicación.