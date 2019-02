Revela Alcalde la extorsión del PRD

Ciudad de México.

En una conversación grabada, el Alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, reveló que a los trabajadores de la Alcaldía se les cobra diezmo, dinero que posteriormente llega al PRD y al diputado federal por ese partido, Mauricio Toledo.

Sin saber que era grabado mientras platicaba con trabajadores, el ex futbolista explica que gastaron mucho en la campaña electoral y que hay cerca de 300 "aviadores" en la Alcaldía, motivo por el que debe dialogar con Toledo.

El Alcalde de Coyoacán se dice enemigo de los diezmos que se cobran a los empleados y que la situación la debe de "arreglar" el partido, es decir, el PRD.

De acuerdo con trabajadores consultados, un director de área de la Alcaldía debe aportar el 25 por ciento de su sueldo, porcentaje que, dijeron, llega presuntamente a Mauricio Toledo.

"Les digo (a los trabajadores) 'sabes qué, conmigo no (hay diezmo), no me den nada, eso es tuyo', o sea yo no quiero, y si lo tienen que hacer por el partido, arréglenlo en el partido, que los apoye, el partido tiene sus ingresos, no tiene que salir de aquí.

"Yo te lo digo porque así es y hay más de 300 gente que están cobrando, son aviadores, pero yo le digo a Mau (Toledo) 'sabes qué, güey, vamos a ver cómo le hacemos', hoy yo soy el responsable", dice Negrete en el audio.

En la conversación, el Alcalde de Coyoacán, que contendió en las pasadas elecciones representando a la coalición política Por México al Frente, también revela que tiene acuerdos políticos con Toledo, ex Delegado y ahora diputado federal.

Y agrega que derivado de los acuerdos, ha habido "amenazas" de por medio y que personas han ido a su casa para recordarle dichos pactos.

Trabajadores detallaron que parte de los acuerdos es que diferentes direcciones en la Alcaldía las designó Toledo con personas allegadas a él.