Reunirse con partidos es democracia: Lorenzo Córdova

"Siempre que el presidente del INE, y antes del IFE, ha sido invitado a una plenaria, alguna reunión con las fracciones parlamentarias o partidos políticos, siempre, invariablemente, ha asistido, esto se llama democracia, y es una responsabilidad, lo diría así, no solamente un derecho, sino también un deber del presidente del INE reunirse con las fuerzas políticas, con todas las fuerzas políticas, sin excepción.

"Ha habido fuerzas políticas que en el pasado me han invitado, en el caso del PRD ha sido una renovada invitación; ayer mismo me reuní con la bancada del PAN, hace unos periodos legislativos me reuní con la bancada de Morena, del PT, no de Morena, me invitaron y desinvitaron después, del PT, de Movimiento Ciudadano, en fin, es parte de la vida política, es parte del sistema democrático", expuso.

"¿Esto altera en algún sentido la imparcialidad con que deben conducirse los árbitros electorales? Ahí están nuestras resoluciones para hablar de la imparcialidad y de la falta de sesgo político que algunos pretenden atribuir", respondió Córdova, sin citar nunca al Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que debía explicar su presencia en una reunión con dirigentes y legisladores de un partido político, ante algo que debería verse como algo normal, pero que causa sorpresa en "algunos actores políticos".

Agregó que no debería ser noticia que se reúna con los partidos políticos y que la nota debería ser si se reusara a hacerlo, que no acudiera a las reuniones donde lo invitan.

El presidente del INE remarcó que con mayor acude a los encuentros con legisladores si uno de los temas que se discuten en las Cámaras tienen que ver con el Presupuesto de Egresos y la anunciada intención de discutir una reforma electoral.

"Malo seria que esto no ocurriera, quiero comenzar señalando eso, como una premisa a esta charla y como un agradecimiento a la invitación", indicó el consejero presidente.

Sostuvo que un presidente del INE siempre debe estar dispuesto a sostener reuniones con cualquier fuerza política, lo que es un derecho y un deber al ocupar el cargo.

Luego de sus palabras iniciales, Lorenzo Córdova hizo una presentación sobre los riesgos que enfrentan los sistemas democráticos en el mundo, como la presentación que hizo con legisladores del PAN el día de ayer y que motivó las críticas del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, que acusó a Córdova de haberse quitado la máscara y ser parte de ese partido.