Retomó labores tras Covid

"No puedo decir que me infecté en MasterChef porque eso sería una villanada de mi parte y yo no soy así, yo no sé ni dónde fregados me infecté", dijo Flores. Fue en agosto cuando lo detectó y aunque no tuvo síntomas graves lo recuerda como una experiencia muy difícil para ella, por estar lejos de casa. "No me sentí tan mal porque estaba vacunada, pero el miedo, ese sí que es horrible", aceptó.

La única secuela que le queda a dos meses haberse contagiado, dice, es que el olfato todavía le falla, pero se siente mucho mejor y ha retomado su carrera musical de la que espera lanzar un nuevo sencillo pronto.