Retoma Faisy la cantada

"Estoy metido en producciones que me hacen feliz, eso es como lo primero que tiene que suceder antes de todo, y en la música me siento una persona libre", dijo .

Ciudad de México.- Sin descuidar su faceta como conductor en "Me caigo de risa", Faisy retoma la cantada con el sencillo "Me acuerdo", éxito de Vico C.

A decir de Faisy, la música es algo que siempre ha estado en su vida, incluso antes de tener fama en la televisión.

UNA TERAPIA

"La música es mi terapia, me libera por completo", agregó el solista, quien promueve "Me acuerdo", en colaboración con Estefana.

El cantante decidió lanzar temas exitosos que lo marcaron años atrás, pero también está por estrenar temas inéditos.

"La intención es mostrar temas originales y una vez que la situación lo permita, preparar una gira y más colaboraciones", adelantó Faisy.

SU MOTOR

Si bien la música es un motor para su vida, el cantante piensa vincular su éxito en la TV con sus lanzamientos musicales.

"En mi camino he conocido mucha gente de la industria, incluso, he colaborado con agrupaciones tan importantes como la Sonora Dinamita, es así que no me pongo límites; en mi música hay baladas pero también cumbia o charleston, no hay límite y sí un estilo muy mío", señaló Faisy.