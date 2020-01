Retienen La Feria por orden de juez

Cd. de México, México.

Francisco Javier Rebolledo, juez sexto de Distrito en Materia Administrativa, concedió el lunes la suspensión provisional en el amparo 7/2020, promovido por Operadora de Desarrollo Humano Chapultepec (ODHC), empresa que perdió el permiso para explotar La Feria luego de un accidente en el que murieron dos personas. Fuentes judiciales explicaron que la suspensión prohibe al Gobierno local adjudicar el parque a otra empresa, hasta en tanto se resuelve el juicio de nulidad que ODHC presentó en noviembre para impugnar la revocación de su permiso, mismo que se tramita ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de la CDMX. Según las fuentes, Rebolledo consideró que por razones de seguridad jurídica, que incluso beneficiarán a la empresa que gane el concurso, es necesario que primero se resuelva el juicio iniciado por ODHC, mismo que de resultar fundado, podría afectar la inversión que hará la nueva operadora.

Dicho juicio puede tardar meses, o incluso años, pues la sentencia del TJA será impugnable ante los tribunales colegiados de circuito, e incluso ante la Suprema Corte de Justicia. El juez resolverá el 21 de enero si convierte la suspensión provisional en definitiva, lo cual es muy probable. En tanto, el Gobierno capitalino puede impugnar la suspensión provisional mediante queja ante un tribunal colegiado, que tendrá 48 horas para resolver. El acto reclamado en el amparo 7/2020 es el aviso que la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) publicó el 12 de noviembre, para invitar a empresas interesadas en operar el parque de casi 60 mil metros cuadrados. El 14 de noviembre, la empresa Operadora de Desarrollo Humano Chapultepec, filial de la empresa Ventura Entertainment, advirtió que litigaba contra la revocación de su permiso y cuestionó que se licitara uno nuevo, que está previsto por diez años.

"El resultado de dichas acciones legales puede ser la nulidad del acto de terminación del permiso para operar, por lo que no se entiende que se inicie un proceso de licitación, pues el resultado de las impugnaciones puede repercutir en consecuencias para quienes participen", afirmó la ex permisionaria. Al menos seis empresas, entre ellas Six Flags, participan en dicho concurso, cuya junta de aclaraciones está prevista para el 17 de enero, mientras que el periodo de presentación de proyectos corre del 20 de enero al 18 de marzo y el fallo sería anunciado el 20 de abril, lo que no será posible si para entonces subsiste la suspensión