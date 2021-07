Retienen certificados en la Secundaria General 3

Fue el jefe de familia Javier "L", quien se armó de valor para denunciar esta situación, en donde señaló que "la Secundaria 3, no nos quieren entregar el certificado de tercer año porque están pidiendo la inscripción cuando no hubo ni clases ningún día ahí por la pandemia".

Y agregó: en días pasados, "muchos chicos que fueron por su certificado, no se los dieron por falta de pago de inscripción", refirió, a la vez que agregó que el director Felipe Reyna, por coincidencia, no se presenta al plantel, pues lo han buscado para aclarar está situación y argumenta que fue operado y convalece por la intervención quirúrgica.

"No quise pagar y no me dieron el certificado, están cobrando 600 pesos y en el recibo ponen donación no inscripción", fustigó.

Ante está situación, su visitó la mañana del viernes el plantel y se encontraba cerrado, por lo que el reportero regresó por la tarde y seguía igual, mientras que el director comunicó a los jefes de familia, su indisposición por la intervención quirúrgica.

