Reta cártel al Presidente

Ciudad de México.

El combate al robo de combustible implementado por el gobierno federal ya tuvo una respuesta del crimen organizado.

Ayer una camioneta con un artefacto explosivo fue dejada en el acceso principal de la Refinería Antonio M. Amor de Pemex Salamanca, además de al menos dos mensajes firmados por el Cártel Santa Rosa de Lima y dirigidos al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Una de las mantas fue encontrada en el interior del vehículo y la otra fue colgada en un puente vehicular, presuntamente firmadas por José Antonio Yépez Ortiz, alias "El Marro", líder del Cártel Santa Rosa de Lima, que hizo su aparición en octubre de 2017 en el municipio de Villagrán, en las cercanías de la refinería.

En los mensajes se exige que cesen los operativos federales contra el huachicol en la zona.

Militares, personal de Seguridad de Pemex, Policía Federal y estatales implementaron un amplio cerco en la zona, sobre la avenida Faja de Oro en la colonia Obrera y varias calles vecinas, y directivos de dos escuelas de educación básica optaron por evacuar a alumnos.

La camioneta –de color naranja y tipo pick up- fue reportada poco después de las 6 de la mañana frente a la puerta 4 de la refinería.

En el asiento del conductor estaba un artefacto, mismo que resultó ser explosivo.

La amenaza movilizó a más de 200 elementos de la Marina, el Ejército, la Policía Federal y agentes estatales, que resguardaron la refinería y realizaron operativos de búsqueda de más explosivos.

Fuentes oficiales confirmaron que el artefacto contenía explosivo Emulex 1, usado para la minería, canteras o demoliciones.

"Presidente Andrés Manuel López Obrador, te exijo que ya saques a chin... a su madre a la Marina, Sedena, Gendarmería y fuerzas federales del estado si no te voy a empezar a matar junto con gente inocente para que vea que esto no es un juego y que Guanajuato no los necesitamos.

"Hay (sic) te dejo un regalito en la refinería para que vayas viendo cómo se van a poner las cosas y si no sueltas a mi gente que se llevaron y haces caso omiso, va a valer madre atente a las consecuencias. Atentamente El Señor Marro puro cartel Santa Rosa de Lima", se lee en el mensaje.

El mensaje hacía referencia al operativo que hace dos días implementó la Marina, el Ejército y la Policía Federal y Estatal en la comunidad San Salvador Torrecillas, perteneciente al municipio de Villagrán, donde se aseguraron 40 pipas utilizadas por el cártel para el robo de combustible.

"No se frenará la lucha contra el robo de combustible... el que lucha por la justicia no tiene nada que temer´´. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.