Reta Anaya a AMLO: me presento si también van Pío y Martín

"Tú me invitas a que me presente este jueves en el Reclusorio Norte para que me metan a la cárcel 30 años. Y me animas diciéndome que, según tú, no importa ir a la cárcel cuando eres inocente. No le he podido explicar a mi hijita de nueve años por qué el Presidente de México dice que no importa que vayas a la cárcel cuando eres inocente.

"Vamos a ver qué te parece lo siguiente: yo me presento a declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez que tus dos hermanos, Pío y Martín López Obrador, y que nos den exactamente el mismo trato y que se valoren nuestras pruebas de la misma manera", retó.

Anaya recordó que de los hermanos del Presidente hay sendos videos recibiendo dinero en efectivo.

"Las acusaciones contra mí son un invento tuyo en la boca de (Emilio) Lozoya. Por eso no hay pruebas. O a ver: con toda confianza, Andrés Manuel, ¿no será que no puedes proceder en contra de tus dos hermanos porque el dinero que están recibiendo en esos videos en realidad era para ti?".

En tono mordaz, Anaya se despidió del Presidente deseándole que pasara un "buen día".