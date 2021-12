Resuelve IMSS denuncia por negligencia

Sobre el particular, se informa a este medio que la presunta negligencia no ocurrió, pues la quejosa- no era derechohabiente del Seguro Social- y optó por atenderse en una clínica particular, dando de alta mediante registro ante el Instituto y de inmediato, aun antes del alta se le ofreció la atención.



Irma Nayelly "N" denunció ante EL MAÑANA el presunto abuso cometido en su contra y que ahora también afecta a su hijo "Francisco" de apenas cinco días de nacido.