Restaurantes no piden certificado de vacunas

La Cámara Restaurantera de Reynosa , le dice ´´no´´ a la medida sanitaria de pedir certificado de vacunación a los comensales, ya que opinan que es una medida que no es factible.

Bladimir Cortez, presidente de CANIRAC Reynosa, comentó que desde que empezó la pandemia, han estado siguiendo los protocolos de salud, por lo que no aplicarán el exigir el certificado de vacunación.

"Eso ya lo han estado aplicando en otras delegaciones, Canirac Durango, se aplicó en eso y ya tenemos un antecedente, no es factible, eso les acarrea una serie de burocracia a un servicio tan básico, la gente dice si vengo a comer, no vengo hacer un trámite, es meterle más burocracia", dijo.

Y agregó: "no es factible porque no somos autoridad porque a veces en resumen no lo vemos factible".

Ante las variantes, señaló que como cámara piden que ya no se den restricciones y que se permita que restaurantes nocturnos abran hasta las 2 de la mañana, pero que de 12 a 2 solamente para llevar o consumir en el coche, para no dejarlos al mercado informal y sin los cuidados de salud.

"Lo hemos estado diciendo va a parecer todo el alfabeto griego y desgraciadamente lo dicen los expertos ya pandemia llegó para quedarse y las variantes van a seguir saliendo, aquí lo que nosotros estamos pidiendo es que no haya restricciones porque causa aglomeraciones y provoca que la gente que si ha estado saliendo en la noche salga a lugares donde no hay protocolos de higiene", expresó.

El dirigente señaló que las taquerías informales han estado operando hasta las 2 de la mañana en Reynosa, sin protocolos de salud, sin cubrebocas, sin que las autoridades les digan nada.

Los restauranteros explicaron que además las jornadas de vacunaciones al no poder consumir puerco y alcohol, bajo las ventas hasta en un 40 por ciento.

EN AUMENTO

Cada día que pasa aumenta el número de víctimas del Covid-19 en ciudades como Reynosa, según lo confirman las estadísticas que tienen que actualizarse cada vez que se registra una o más muertes por ese motivo.

"En las fechas recientes, han sido más masculinos que mujeres las que han perdido la vida a raíz del coronavirus, según lo demuestran las actas de defunción que presentan sus familiares al realizar el trámite de cremación", dijo José María Almaguer Ponce, jefe de Panteones del municipio.

De acuerdo con las últimas cifras, durante el jueves y viernes fueron cuatro las personas que fallecieron por esa causa, uno de 52 años, otro de 48, una de 43 y otro más de 58 y expiraron en el Hospital General y en la clínica del IMSS 270.