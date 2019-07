Responsables de refugios para mujeres protestan en Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO.

Varias responsables de refugios para mujeres víctimas de violencia extrema realizan una manifestación en Palacio Nacional para pedir que les entreguen los recursos económicos que la Secretaría de Salud (Ssa) ya aprobó.

Con consignas como "Con la vida de las mujeres no se juega", "Liberación de presupuesto ya" y "ALMO, escucha, las mujeres en la lucha", las manifestantes piden al presidente que se descongele el dinero que ya está etiquetado para los refugios que fueron seleccionados por la Ssa en una Convocatoria Pública.

Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, informó que hasta el momento dos establecimientos de Guanajuato y Puebla ya han tenido que cerrar sus puertas por la falta de recursos económicos, por lo que las mujeres que vivían ahí quedaron sin protección hasta que se encontró la manera de seguir apoyándolas.

"No podemos respetar un cambio cuando el cambio sólo está en papel, se deben respetar los acuerdos nacionales e internacionales y un presupuesto que ya está etiquetado y que es de la comunidad, así como de las mujeres y sus hijos que hoy viven en los refugios", expresó Wendy Figueroa.

En la manifestación también participa Sabina Carrillo, directora de uno de los refugios, quien señaló a EL UNIVERSAL que su espacio no fue seleccionado por la Secretaría de Salud para entregarle recursos, por lo que pide que se abra una segunda Convocatoria Pública.

"Vivimos una situación realmente crítica, no fuimos aprobados en una primera convocatoria. El día de hoy seguimos operando con muchos esfuerzos para dar una atención multidisciplinaria a las mujeres, sus hijos e hijas que cuidamos", dijo Sabina.

Compartió que su refugio ha ayudado a nueve familias en lo que va del 2019 y lo han logrado gracias a donaciones voluntarias; sin embargo, teme que esos apoyos también se terminen y tenga que ser cerrar su espacio.

El día de ayer Karla Berdichevsky, titular del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Ssa, ordenó a través de un comunicado que sean distribuidos los recursos económicos a los refugios.

Sin embargo, esto no ha ocurrido según las manifestantes.