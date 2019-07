Responden a supuesta rivalidad Natalia Téllez e Inés Gómez Mont

CIUDAD DE MÉXICO.

A través de Instagram, las conductoras Inés Gómez Mont y Natalia Téllez respondieron a las versiones que señalaban que entre ellas no existe una buena relación y que Gómez Mont "no soporta a Natalia".

Hace unos días, ambas participaron en "Netas divinas", donde compartieron opiniones sobre el tema de la infidelidad junto a otras conductoras como Jacqueline Bracamontes y Daniela Magún.

En redes, usuarios señalaron que Gómez Mont y Natalia Téllez habían peleado durante el programa, sin embargo esto no fu así, y ambas dieron su opinión al respecto.

"Saludos amiga Natalia Tellez desde la playa, donde me entero y me rio de todo los que nos inventan jajaja. Me parece muy injusto lo que te inventan por eso mejor reírnos y descreditar a quien quiere hacer daño. Te adoro amiga", se lee en el mensaje.

A lo que Natalia respondió en sus "stories" de Instagram:

"Qué te digo? Mejor reírse de algunas cosas te mando besos2.

Inés Gómez Mont disfruta de las vacaciones junto a su esposo y sus hijos.