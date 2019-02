Responde Yalitza Aparicio a las ofensas de Sergio Goyri

Yalitza Aparicio bien pudo hacer oídos sordos a las palabras discriminatorias de Sergio Goyri, pero como la gran mujer que es, se dijo "orgullosa de ser una indígena oaxaqueña".

Un acto de racismo por parte de Goyri, un veterano actor de telenovelas, quedó al descubierto en un video que se difundió en redes sociales en días pasados. Además de ofenderla, él y otra actriz pusieron en duda el trabajo actoral de Aparicio y de Marina de Tavira en Roma para ser nominadas al Oscar.

"Estoy orgullosa de ser una indígena oaxaqueña y me apena que haya personas que no sepan el significado correcto de las palabras", dijo Yalitza en un breve comunicado, de acuerdo con Milenio.

No es la primera vez que la novel actriz debe responder sobre su origen indígena.

Para Teen Vogue, Aparicio explicó que ella no es la cara de México. "Lo que quise decir es que hay muchos matices y características entre los mexicanos (...). Lo que me gustaría es ver más diversidad representada, para que se vean esas caras de la vida diaria". A esta palabras, se suman las que dijo para Vogue México "se están rompiendo ciertos estereotipos de que solamente personas con cierto perfil pueden aspirar a estar en una película o estar en una portada de revista. Están conociendo esas otras caras de México y eso me hace tan feliz y orgullosa de mis raíces".

No solo la oriunda de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco tuvo palabras para Goyri. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, calificó como "indignante" los comentarios discriminatorios en contra de una persona por sus raíces indígenas y celebró el éxito de la joven de 25 años, quien "abre oportunidades a las mujeres y rompe con estereotipos a nivel mundial.

La graduada como docente y actriz mexicana nominada a un Oscar habló semanas atrás con HuffPost México, y nos reveló que es lo más difícil de ser una mujer indígena y cómo es su relación con Alfonso Cuarón.