Responde CNDH a IMSS por caso de la Guardería ABC

Cd. de México.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no intervino para restablecer la atención a familiares de las víctimas de la Guardería ABC, como anoche dio a entender el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



Según Martínez, la atención médico quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, psicológica y de rehabilitación, así como los gastos asociados a hospedaje, alimentación y traslado de los menores y sus familiares, se suspendieron derivado de un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de noviembre pasado.



El reporte de la autoridad fiscalizadora pedía que la compra de medicamentos y boletos de avión, así como la contratación de servicios de hospitalización subrogada, honorarios médicos y adecuaciones de mobiliario en torno a la atención de las víctimas, se realizara tras un proceso de adjudicación.



"Me llevaría mucho tiempo cumplir con la ley de adquisiciones, ya incluso la ASF ordenó iniciar procedimientos sancionadores a quienes compren sin observar la ley y sin observar las recomendaciones de la propia ASF y del Órgano Interno de Control", dijo el titular del IMSS.



Tras analizar la petición del Instituto, la CNDH concluyó que las tareas de fiscalización no justifican que el organismo incumpla sus obligaciones o que, bajo el argumento de posibles violaciones de derechos fundamentales, pretenda inhibir el ejercicio de fiscalización.



"(La CNDH) enfatiza la necesidad de que las autoridades cumplan con sus obligaciones y ejerzan sus atribuciones conforme al marco legal que les es aplicable, velando en todo momento por el respeto y vigencia de los derechos humanos", planteó.



"Ese Instituto debe sujetar su actuación en materia de contrataciones al marco normativo vigente, el cual prevé diversas hipótesis de casos extraordinarios o de excepción que podrían resultar aplicables a la situación que se alude en el documento entregado como motivo de queja".



Además, la CNDH indicó que no está en sus atribuciones constitucionales y legales el brindar orientación a entes públicos sobre adquisiciones y contrataciones, lo que, en todo caso, se debe solicitar a la Secretaría de la Función Pública.



"Se sugiere al director general del IMSS que de requerir asesoramiento y/o interpretación de los procesos de adquisiciones y obras públicas acuda a esa instancia", agregó la CNDH en la respuesta que fue firmada por el Primer Visitador Ismael Eslava.



La atención médica de los niños y sus familiares la ordenó la CNDH en la recomendación 49 del año 2009, por la tragedia que en junio de ese año dejó 49 bebés muertos y 106 heridos en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora.