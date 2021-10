Responde AMLO: Salinas robó más

Luego que el ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, el senador Armando Guadiana, la pareja de Manuel Bartlett y los empresarios Germán Larrea y María Asunción Aramburuzabala aparecieron en una lista de personajes que presuntamente trasladaron recursos a paraísos fiscales, el Presidente Andrés Manuel López Obrador refirió al tema y respondió que Raúl Salinas robó más.

"Bueno, decirle a los jóvenes que desgraciadamente no es novedad. Los que tienen ahora 20 años no habían nacido cuando ya se había dado a conocer que el hermano del Presidente Salinas, Raúl Salinas de Gortari, había sacado del país 100 millones de dólares, utilizando un banco famosísimo, el segundo banco más importante de Estados Unidos en ese entonces, el Citibank".

"Hay que revisar de nuevo toda esa fuga de capital, hay que ver cómo se resuelve y sobre todo que los que sacan dinero que no evadan impuestos, ver si existe delito en todos estos casos y abrir investigaciones. Pero si se da la noticia ayer cuando fue lo de Raúl Salinas, si no me equivoco en 1992 o 94, en dos años sacó 100 millones de dólares, cuántos años tiene desde entonces, 27 años, el que tiene ahora 26 años, que ya incluso terminó la carrera, si estudio, no había nacido", dijo.

El jefe del Ejecutivo afirmó que estaba enterado sobre la publicación de la investigación conocida como Pandora Papers, pues el titular de SCT le informó que estaba preocupado por dinero que depositó en un fondo que depositó en el extranjero.