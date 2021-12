Respalda PAN a Xico y Pilar

"Vamos a esperar a que se cumpla con el término porque, a final de cuentas, hasta donde tengo entendido no quisieron aceptar ellos – la actual administración municipal – la Entrega-Recepción, y nosotros apoyar porque no está nada fuera de la ley, ahí estuvieron ellos haciendo la Entrega-Recepción dado que se presentó en este Congreso", dijo el también diputado local y coordinador del Grupo Parlamentario del PAN .

Cabe recordar que, a inicio de la semana, el Ayuntamiento victorense hizo pública una lista de exfuncionarios municipales citados entre los que se encuentra la exalcaldesa María del Pilar Gómez Leal, el exdirector de Ingresos Oskar López Meléndez, el extesorero municipal Arturo Vela Palacios, el exdirector de Administración Isaac Ignacio Cervantes Nava, y el exdirector de Bienestar Social Javier Antonio Mota Vázquez, entre otros, para que aclaren observaciones por más de 23 millones de pesos en distintos rubros.

"Nosotros estamos para apoyar, pero sobre todo para que realmente se tenga la madurez de que todo se hizo con forme a la ley en su momento, y esperar a que ese término pase, apoyar y proceder siempre a favor de aquellos que están en esta situación", insistió Cantú Galván, "no hay nada que no se tenga bajo la ley, a final de cuentas ahí está, y están en la mejor disposición hasta donde yo tengo entendido... no hay nada que no esté sustentado bajo la ley".

Finalmente el dirigente blanquiazul señaló que ese tipo de observaciones son ´cortinas de humo´ por parte de los gobiernos emanados de Morena para no asumir sus responsabilidades en cuanto a señalamientos por presuntos hechos constitutivos de delito, "nosotros no hicimos nada por fuera de la ley y al contrario ellos sí tienen algo que esconder que por eso quieren desviar la atención, y la quieren desviar con una situación absurda completamente, y decirles que den la cara y que sostengan si tuvieron vínculos o no".