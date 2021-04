Respalda AMLO 'regalazo' a Zaldívar; 'confío en él'

Yo estoy de acuerdo en la reforma al Poder Judicial, estoy totalmente de acuerdo en la renovación del Poder Judicial porque lo mismo que sucedía con el Poder Ejecutivo, hay muchos vicios, hay corrupción, hay nepotismo en jueces, magistrados, ministros, y y hay constancia en lo que estoy dando a conocer, urge una reforma al poder judicial", dijo en conferencia mañanera. "Sobre la ampliación del periodo de dos años se llevó a cabo en el Senado, si eso garantiza la reforma, estoy de acuerdo, le tengo confianza al presidente de la SCJN, es una persona íntegra. Si se amplía el plazo con el propósito que él encabece la reforma al Poder Judicial, estoy de acuerdo, pero yo no voy a decir, lo deciden los legisladores".

Desde Palacio Nacional, López Obrador acusó que en gobiernos pasado el Consejo de la Judicatura no cumplía sus funciones, pues no castigaba a jueces. "Ese Consejo de la Judicatura no servía, o nunca o muy rara vez se castigaba a un juez, a un ministro, durante muchos años el Poder Judicial era como el castillo de la pureza, no se castigaba a jueces, nada, eran intocables porque no actuaban bien, no cumplían con sus funciones el Consejo de la Judicatura", expuso.

"Si ahora el Consejo de la Judicatura va a hacerse cargo de que no haya nepotismo que impera en el Poder Judicial, que no haya corrupción, que impera en el Poder Judicial, que no haya influyentismo, que impera en el Poder Judicial, si eso se quita, se limpia, estoy de acuerdo, nada más que los que van a decidir los diputados y nosotros vamos a respetar lo que ellos decidan".

Ayer, el Presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, recibió un 'regalazo' del Senado de la República. Su mandato fue prolongado dos años más, a pesar de que la Constitución dice que su periodo en la presidencia es de cuatro años y no puede reelegirse. La gestión de Zaldívar -quien ha mostrado afinidad con el Presidente Andrés Manuel López Obrador- debía concluir en enero de 2023 y ahora terminará hasta noviembre de 2024.

El senador del Partido Verde, Raúl Bolaños, introdujo de último momento un artículo en el dictamen de la reforma al Poder Judicial y fue votado con 85 votos a favor, 25 en contra y cuatro abstenciones. Opositores dijeron que era un "golpe de Estado judicial" pues el transitorio se conoció hasta la sesión, sin previo aviso.