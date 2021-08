Respalda Alianza Federalista a Cabeza de Vaca

Los nueve gobernadores integrantes de la Alianza Federalista respaldaron y expresaron su solidaridad a su homólogo de Tamaulipas , Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por la solicitud de desafuero que presentó la Fiscalía General de la República en la Cámara de Diputados, y dijeron que es inaceptable y no permitirán que se usen a las instituciones del Estado mexicano para someter adversarios políticos.

Desde Monterrey, Nuevo León, en conferencia de prensa los gobernadores de la Alianza Federalista presentaron una carta que le enviarán al presidente Andrés Manuel López Obrador que se defenderán y defenderán a cualquier integrante de su organización que sea atacado desde el poder central.

En la misiva, los gobernadores adelantaron que llevarán a cabo todas las acciones necesarias en todos los frentes para defenderse de la embestida política que se ordena desde Palacio Nacional.

En este sentido, expresaron su confianza en las instituciones de justicia del Estado mexicano, por lo que hicieron un llamado a la Cámara de Diputados a que no se actúe por consigna, sino en defensa de la legalidad y la imparcialidad.

"Los gobernadores de Alianza Federalista expresamos nuestra absoluta solidaridad al Gobernador Francisco J. García Cabeza de Vaca. Es Inaceptable y no permitiremos que se use a las intuiciones del Estado para someter a adversarios políticos. Por tanto, nos defenderemos y defenderemos a cualquier integrante de la Alianza Federalista que sea atacado desde el poder central. Llevaremos a cabo todas las acciones necesarias en todos los frentes para defendernos de la embestida política que se ordena desde Palacio Nacional. Expresamos nuestra confianza en las instituciones de justicia de la Nación y hacemos un llamado a la Cámara de Diputados a que no actúe por consigna, sino en la defensa de la legalidad y la imparcialidad", aseguraron los gobernadores en la misiva al titular del Ejecutivo Federal.