Resolverán futuro de hermanitos

El miércoles la madre de los menores, Karen Rubio Montantes, hizo pública una denuncia por presuntos maltratos y violencia física en contra de los hermanitos por lo que reveló que el lunes de esta misma semana acudió ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género – FENAM – para presentar una queja en contra de los responsables de la ´Casa de la Luz´ del municipio de Padilla, orfanatorio a donde fueron enviados los dos menores.

"Se les traslada al Hospital Infantil para su evaluación médica y posteriormente se les da un ingreso a un centro asistencial particular pero que está bajo supervisión del Sistema DIF, ahí han permanecido, se les brinda la atención integral, y se les está dando la atención y seguimiento tanto médico como psicológico", Martínez Ruiz rechazó que los hermanitos sean víctimas de maltratos en su estancia en dicha casa hogar, "incluso por la misma nota qué se dio, se va, se hace la intervención y los niños no nos refieren ni al verlos se les ve con marcas de huellas, de golpes, su integridad está bien, no tienen ningún daño físico como lo dice la señora".

Finalmente comentó que por el momento no se tiene conocimiento de cuál de los padres habrá de recibir la custodia legal de los menores, u otro familiar, para lo que también será tomada en cuenta la opinión de la pareja de hermanitos, "se tiene que también poner en conocimiento de la Fiscalía todos estos resultados que se estén dando para que se haga esa determinación de quién va a ser la persona más competente entre padre y madre, y familia extensa, para hacerse responsables del debido cuidado de los niños".