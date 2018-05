¡RESIGNADO A PAGAR!

Nueva York, E.U.

Pese que fueron los dueños de los equipos de la NFL quienes lo aprobaron, el patrón de los Jets de Nueva York, Christopher Johnson, aseguró que no evitará que sus jugadores protesten y que él pagará cualquier multa que se les imponga.

La NFL anunció la Política del Himno, que establece que los jugadores no tendrán que estar presentes en la ceremonia del himno previo a los partidos, pero los que sí estén deben estar de pie y mostrando respeto o de lo contrario serán multados.

Esta norma surgió luego de meses de que jugadores se arrodillaban durante el himno en protesta por injusticias raciales.

"No me gusta imponer reglas específicas de club. Si alguien (de los Jets) se arrodilla esa multa será tomada por la organización, por mí, no los jugadores. Nunca quiero ponerle restricción a la expresión de nuestros jugadores. ¿Prefiero que estén de pie? Por supuesto, pero entiendo su necesidad de protestar.

"Son grandes y complicados asuntos con los que estamos luchando y nuestros jugadores están en el frente. No habrá ni multas internas o suspensiones o cualquier repercusión. Si el equipo es multado, entonces será algo que tendré que cargar", dijo Johnson a Newsday.

La temporada pasada, ningún jugador de los Jets se arrodilló durante alguna entonación del himno, en cambio, los jugadores, junto al dueño, entrelazaban brazos.

Johnson ha criticado la posibilidad de callar a los jugadores.

"Sé que hay algunas discusiones de dejar a los jugadores fuera del campo durante el himno, pienso que es una mala idea, creo que tratar de forzar a los jugadores a callarse es una fantástica mala idea", declaró.

Por su parte, el CEO de 49´s de San Francisco, Jed York, no votó en la decisión de la política porque sintió que no había suficiente involucramiento por parte de los jugadores.

"Creo que esa es una plática que tenemos que tener con nuestros jugadores y estoy esperanzado de que ellos sabrán que yo estoy de pie durante el himno. Los apoyé en el pasado y lo haré en el futuro. Espero podamos tener una buena y respetuosa plática sobre si es la mejor política escribirle un cheque a la liga o si podemos hacer algo mejor con ese dinero.

"Pero no voy a forzar a nadie a hacer algo con lo que no se sientan cómodos (...) La meta, pienso, siempre ha sido el progreso en la justicia social y ha eso me apego", dijo.

John Mara, el CEO de Gigantes, comentó que no sabe qué reglas podría imponer, eso lo decidirá junto a sus jugadores, mientras que Jerry Jones, dueño de Vaqueros, estableció que la política les da una forma uniforme de trabajar y que lo importante es hablar del deporte.