Resguarda PGJ parte colapsada de Artz

Cd. de México.

Al ser cuestionado al respecto, Luis Cano, quien recientemente se incorporó como titular de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Álvaro Obregón, dijo que su reapertura no afecta a las investigaciones.



"Por lo que es la carpeta de investigación, se sigue dando continuidad a los actos de investigación, para determinar alguna responsabilidad.



"Las áreas a las que usted de refiere no tiene nada qué ver, ni interfieren para la investigación del hecho que estamos conociendo, el del área colapsada", explicó.



El funcionario agregó que este jueves acudirán a declarar tres personas por estos hechos, aunque omitió detalles sobre sus cargos o posible responsabilidad en el accidente registrado el pasado 12 de julio.



En cuanto a la seguridad de los visitantes y empleados de los negocios abiertos, Cano Guerrero comentó que esa parte le corresponde verificarla a Protección Civil.



"Esos locales no se encuentran dentro del área colapsada. Protección Civil revisará esa parte", expresó.