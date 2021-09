Rescatan a menores cuya lancha naufragó

https://twitter.com/directolafuente/status/1435306499887308801

La embarcación se hundió el viernes 3, cuando viajaba en sentido contrario a las olas, desde Higuerote hacia Isla de La Tortuga, en Venezuela, informó el diario El Nacional.

A bordo iban cuatro integrantes de una familia y cuatro acompañantes, los cuales serían recibidos en la isla por unos amigos, quienes al ver que no llegaban pensaron que habían decidido no abordar su lancha.

Sin embargo, cuando no la encontraron en el embarcadero, el lunes 6, reportaron la desaparición de ocho personas identificadas como David "C", de seis años, y María Beatriz "C", de dos, así como Remis David "C", Mariely Beatriz "Ch", Verónica "M", José Javier "M", Alejandro "O" y Vianey "D".

De inmediato, las autoridades sobrevolaron la zona para buscar a los desaparecidos. En uno de los recorridos observaron a cuatro personas, dos menores y dos mujeres, que iban en un pequeño bote salvavidas.

Al llegar al lugar encontraron a una de las mujeres dentro de una caja de hielo vacía, mientras los dos menores se aferraban a su cuerpo.

El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) de Venezuela informó el martes 7 que mantenía activo el caso SAR 024 para encontrar a los pasajeros y que se había rescatado a personas que fueron trasladadas a la Base Naval de La Orchila.

Verónica "N", de 25 años, que sobrevivió al naufragio, fue rescatada ese día, junto a la fallecida Mariely "Ch" y sus dos hijos. Ella contó que la lancha navegó más tiempo del indicado e incluso habían rebasado la isla de La Tortuga.