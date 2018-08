Rescata Cardozo el empate

Guadalajara, Jalisco.- Aunque su alineación alternativa careció de opciones ofensivas y de un buen nivel de juego, el técnico del Guadalajara, José Saturnino Cardozo, destacó el resultado obtenido en Oaxaca frente a los Alebrijes y el invicto en la Copa MX.

"Lo bueno y rescatable es que no recibimos gol y se empató el juego, pero no era lo que veníamos a buscar, la propuesta fue totalmente diferente a lo que habíamos trabajado, esto es futbol, de repente nos perdimos un poco en el campo en algunos pasajes del juego y eso nos llevó a no poder ganar el partido", explicó el paraguayo tras el empate a cero goles que sacó su Rebaño frente al equipo de la División de Ascenso.