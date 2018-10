Resalta USMCA a Estados Unidos 'primero'

Nueva York, Estados Unidos.

Sin embargo, el cambio de nombre por parte de la administración, que en lo sucesivo se conocerá como USMCA, para el Acuerdo entre Estados Unidos-México-Canadá, podría ser un golpe de genialidad política y de marketing.

Los nombres realmente importan, y los políticos deberían pensarlos tanto como las corporaciones. Amazon, Google y Apple, por ejemplo, se han establecido como nombres icónicos, lo que probablemente ayuda a esas empresas a comercializar sus servicios y mantener su participación en el mercado.



Entonces, ¿qué está mal con el TLC? Es un acrónimo tan agradable y fácil de pronunciar que recuerda la palabra "ingenioso". Pero algunos de los ciudadanos de Estados Unidos pueden notar que el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte no incluye el nombre de la "gran nación".



De hecho, podrían pensar que la referencia a "América del Norte" hace que parezca que Estados Unidos están siendo tragados por una entidad más grande. Con USMCA, por el contrario, es bastante claro qué país es lo primero.



Dicho esto, este ordenamiento puede ser un poco problemático para México y especialmente para Canadá, ahora relegado al tercer lugar. Pero esos países más pequeños y menos poderosos firmarán el nuevo acuerdo de todos modos.



Chrystia Freeland, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, incluso citó a Shakespeare: "Una rosa con cualquier otro nombre olería tan dulce".



Cuando veo USMCA, también pienso en el "Cuerpo de Marines de Estados Unidos", una conexión que el propio Donald Trump ha notado. Por supuesto, los marines no tienen nada que ver con la política comercial internacional, pero dada la confianza del público en el ejército, es poco probable que la asociación resulte perjudicada políticamente.



Otras personas pueden confundir USMCA con USCMA, o la Asociación de Misiones Católicas de Estados Unidos, otra connotación positiva.



Este próximo punto puede sonar un poco cínico, pero aquí va: quizás ser tan fácil de decir y recordar ha sido parte del problema del TLC. La triste realidad es que los votantes no aman la idea del libre comercio una vez que se les ha concretado, y tanto Barack Obama como Trump hicieron campaña contra el TLC en su forma actual. Entonces, tal vez cada vez que la gente escuchaba ese nombre, se les recordaba cuánto les disgustaba.



Hay otra ventaja más para el nuevo nombre: muchos políticos, especialmente los demócratas, están registrados como oponentes al TLC. El cambio de nombre les da la oportunidad de cambiar sus opiniones, incluso si no desean hacerlo ahora mismo cuando Trump está promocionando su victoria.