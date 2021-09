Requiere cambio de hospital

"El 2 de septiembre cumplió cinco meses (de estar internado). Está estable, sus médicos están trabajando en ver qué es lo que sigue porque se nos está pasando un poco la entrada al Hospital de Nutrición.

"Los médicos mismos son los que me están diciendo que ya es necesario cambiarlo. Los papeles ya están ingresados en el Instituto hace dos meses y yo he estado yendo dos o tres veces por semana. La cuestión es que no hay camas", afirmó la hija del actor en entrevista.

Esto, agregó, se debe a la distribución de servicios en el hospital por la ola de Covid-19.

VIVIÓ MALTRATO Y ABUSO

Hace unos meses, Valeria denunció de manera formal a Edith Kleiman, pareja sentimental de su padre desde 2006, por supuesto maltrato y abuso.

Kleiman ha dicho que al inicio de la pandemia se alejó del actor de 78 años porque ella se había contagiado de Covid y que luego se lastimó el tobillo, por lo que prefirió no regresar a casa de su pareja.

Valeria afirma que habló con su padre el 26 de octubre del año pasado y que después, Kleiman no le permitió comunicarse con él. Sin embargo, pudo verlo este abril, y fue entonces, cuenta, cuando descubrió que el histrión se encontraba en malas condiciones de salud.

"Mi papá está consciente. (Sobre el caso de su pareja) no hemos hablado ni lo quiero presionar", aseguró Valeria. "Honestamente, si él no quiere hablar de eso yo no voy a insistir, pero lo que sí me dijo fue que él ya no la quiere volver a ver".

La hija del actor agregó que la denuncia en contra de Kleiman va bien.

"Va caminando. Se están aportando pruebas, testigos, todo eso es lento", sostuvo.