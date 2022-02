Reprueba arbitraje en México

FELIPE RAMOS RIZO

La designación de Arturo Brizio como presidente de la Comisión de Árbitros no trajo la luz que deseaban en el gremio.

"Yo creo que ha sido todo lo contrario, esto ha empeorado. Creo que los peores años del arbitraje están bajo el mando de Arturo porque no ha funcionado, se ha rodeado de gente que únicamente ve el beneficio de sus hijos, de sus primos, de sus amigos o de los grupos que han formado y que no buscan la mejoría del arbitraje, sino la parte económica.

"Les pongo un ejemplo: el caso del hijo de Mauricio Morales, Édgar, que a pesar de no estar en peso sigue arbitrando o sigue saliendo de VAR o de Cuarto (árbitro) y todo porque es hijo de un Comisionado", mencionó.

Cuestionó el trabajo de Miguel Ángel Chacón como dirigente del VAR, tanto como el de los instructores que en cinco años no han generado un nuevo talento.

"Están haciendo árbitros al vapor, quieren que con muy poquitos partidos estos chicos ya den resultados y eso es imposible.

"Los quieren mandar a la guerra sin fusil y por eso están los resultados, por eso hay fracasos en estos chicos", expresó.

Pasos para atrás

EDGARDO CODESAL

La credibilidad del arbitraje está fracturada, sobre todo después del título del Atlas, a juicio de Edgardo Codesal, quien pitó la Final del Mundial Italia 90.

"Ya se comentaron otro tipo de cosas más allá del error humano y eso lamentablemente en muchísimos años no se había dado. Se cuestiona muchísimo la forma en la que llegó a ser campeón el Atlas y eso no había sucedido, eso fue grave", dijo.

Comentó que el mal nivel arbitral permea en todas las Divisiones.

"Ahora ya en junio serán cinco años (de la llegada de Brizio) y el arbitraje ha ido muy para atrás, pero ya no sólo en la parte técnica, sino en la credibilidad y eso sí es gravísimo porque me parece que Arturo no ha podido con el arbitraje y no sólo que no ha podido, sino que ha retrocedido y lo ha puesto en entredicho.

"Urge ya un cambio no solo de timón, sino en toda la Comisión, con gente que tenga capacidad para enderezar de una vez por todas este trabajo. México ha perdido inclusive presencia a nivel internacional; ahora, afortunadamente, fue César Ramos al Mundial de Clubes, pero no se fue a Juegos Olímpicos, no se ha ido a torneos internacionales", expresó Codesal.

Sin preparación correcta

GILBERTO ALCALÁ

La llamada profesionalización del arbitraje implicó mejores condiciones laborales, pero no ha ido a la par de los resultados.

Gilberto Alcalá compartió que el criterio dispar en la marcación de errores se debe a que a los árbitros no les interesa ver otros partidos.

"Los que van a dirigir el domingo (en lugar de enfocarse en juegos de viernes y sábado) van a la chorcha, se van a cenar, ven otra cosa, ven otro futbol y eso no puede ser.

"A mí me pasó y me tocó decirles a los árbitros cuando yo estaba allá (en la Comisión), 'oigan, ¿se acuerdan de esta jugada..?', y había como 60 árbitros y solamente dos sabían de lo que yo estaba hablando", reveló.

Alcalá cuestionó, sobre todo, la capacidad de los instructores porque el arbitraje no solo implica saber de reglas, correr como atletas y aprobar exámenes.

"En el terreno de juego hay una presión diferente, ya teniendo un Clásico, ya teniendo las grandes figuras en el futbol, las cosas cambian, aun con el conocimiento total y completo de las reglas de juego. Falta personalidad, jerarquía, sentido común, inteligencia, criterio, que es lo que hoy no les han enseñado a los chicos", dijo.

Puro amiguismo

BONIFACIO NÚÑEZ

El experto arbitral Bonifacio Núñez cuestionó los amiguismos.

"Se juntaron el hambre y las ganas de comer porque ya hizo crisis lo que hicieron quienes antecedieron a Arturo (Brizio), en donde quedaron los cuates de los cuates de los otros cuates de mis cuates, parece de risa, pero es la verdad.

"¿Por qué regresó Mauricio Morales?, ¿por qué pusieron a Quetzalli Alvarado?, ¿por qué se quedó Julio Escobar, quien estaba con Carlos González Iribarren y con Jorge Gasso?, y luego llegó el que iba a ser el mejor VAR del mundo cuando no conocía reglas de juego, pues lógico que se fue llenando el buche de piedritas", dijo Bonifacio.

Cuestionó el que los colegiados, literalmente, carecen de preparación.

"Los datos indican que más del 80 por ciento de las personas que están ahí no tienen título de árbitros nacionales, que los estatutos de la Federación dicen que para pertenecer al futbol profesional necesitan tener un curso y título avalado por la Federación", comentó.

Bonifacio remató con que la llegada del VAR sólo desnudó a los silbantes