Reprochan las estancias el incumplimiento de AMLO

Ciudad de México.

Un centenar de encargadas de estancias infantiles acusaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador de no cumplir con sus promesas de campaña, pues como candidato prometió no cerrarlas.

En el Senado, las inconformes afirmaron que llevan casi dos meses "estirando" los últimos recursos que recibieron en diciembre, incluso pagando de sus bolsillos o con cuotas adicionales de los padres de familia para no cerrar los centros de cuidado.

"Se mantendrán las estancias infantiles de la antigua Secretaría de Desarrollo Social y se regularizarán los Cendis promovidos por el Partido del Trabajo, ambos programas tendrán recursos garantizados en el presupuesto y pasarán a formar parte de la Secretaría de Bienestar y Educación Pública", afirmó el tabasqueño en un acto de campaña, cuyo audio exhibieron.

Enseguida, las representantes comenzaron a gritar "¡Nos fallaste! ¡Nos fallaste!".

Por ello, demandaron que cumpla su palabra y, si el argumento es que se cometen excesos y actos de corrupción, se denuncie a las estancias involucradas.

El Gobierno federal decidió entregar directamente el apoyo de esos centros a los padres, para niños menores de 2 años, y retirar el subsidio para los pequeños entre 3 y 4 años.

Las encargadas aseguraron que no pueden dejar de dar el servicio a los niños de preescolar porque en la SEP no tienen en este momento espacio para ellos por estar iniciado el ciclo escolar.

Advirtieron que, según los datos del Gobierno federal, sólo un 7 por ciento no cumplió con reglas ni acuerdos, por lo que está demostrado que un 93 por ciento está pagando los platos rotos.

Senadoras de Morena afirmaron que están en pláticas con Gobernación y Bienestar para regresar el apoyo.

En el Pleno se presentará una propuesta para crear una comisión formal en la Cámara alta que le dé seguimiento al tema.

Descartan los malos manejos

>Luis Enrique Miranda, quien fuera secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto, rechazó malos manejos en el programa de Estancias Infantiles en su administración, como lo dio a conocer el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador y aseguró que con él no hubo subejercicios, ni despilfarros, ni derroches.

"Estancias infantiles, duplicamos prácticamente estancias infantiles; sobre adultos mayores hicimos denuncias muy claras por el padrón, para que el padrón estuviese correcto, obviamente es perfectible, pero no. La verdad es que puedo decirles que con su servidor no hubo subejercicios, no hubo despilfarro ni derroches", dijo quien también fuera subsecretario de Gobierno de la Secretaría de gobernación en la pasada administración.