Reprocha el Ejecutivo amparos contra obras

Ciudad de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó ayer la oposición y obstáculos que se han presentado en contra de proyectos como el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, el Tren Maya o la refinería en Dos Bocas, obras que se han retrasado por no cumplir con los requisitos legales o los estudios ambientales.



"Que voy a hacer el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, llueven los amparos; que se va a hacer el Tren Maya, llueven los amparos; que se va a hacer la refinería para dejar de comprar la gasolina en el extranjero, llueven los amparos", mencionó en un discurso que dijo ante médicos y enfermeras del hospital rural de Ocosingo, Chiapas.

"Antes no protestaban cuando se robaban el dinero del pueblo, ahora ya protestan en contra de nosotros. ¡Si nosotros somos el pueblo, si nosotros surgimos del pueblo, si nosotros no somos rateros! ¡Que vayan a protestar y que vayan a reclamarle a los que se dedicaban a saquear no a nosotros!", señaló.

López Obrador se refirió a la oposición a sus proyectos cuando dijo que había prometido al gobernador chiapaneco Rutilio Escandón recursos federales para el mejoramiento de la carretera de Palenque a San Cristóbal.

Sin embargo, apuntó, el mandatario local se ha tardado demasiado en obtener los derechos de vía para un nuevo trazo de la carretera.

Ante ello, López Obrador propuso ampliar la ruta que ya existe y crear miradores para la venta de artesanías.

"Vamos a buscar la manera de modernizarla ya para no estar pensando en el nuevo trazo, mejor vamos a ampliar la que ya se tiene, modernizarla y así resolver para hacer menos tiempo", indicó.